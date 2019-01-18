Клімкін привітав рішення Конституційного суду Польщі щодо закону про ІНП

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін назвав це рішення справедливим

Міністр закордонних справ Павло Клімкін привітав рішення Конституційного суду Польщі щодо зміни до закону про Інститут національної пам’яті РП. Про це на прес-конференції за підсумками року розказав Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

"Друге, що мені дуже підняло настрій - це рішення Конституційного суду Польщі. Ми його дуже очікували. Дуже багато про це говорили з нашими друзями і партнерами. Оце рішення, яке є рішенням справедливості як на мене. Це рішення створює якийсь новий подих", - сказав він.

Так, вчора Конституційний суд Польщі визнав зміни до закону про Інститут національної пам’яті (ІНП) РП, що стосуються положень про "українських націоналістів" та "Східну Малопольщу" такими, що суперечать Конституції країни.

Пізніше президент України Петро Порошенко привітав рішення Конституційного суду Польщі.

"Дякую президенту Польщі Анджею Дуді за ініціювання провадження, і вітаю рішення трибуналу. Працюємо далі на зміцнення партнерства", - зазначив Порошенко.

Як відомо, у червні 2018 році Сейм Польщі прийняв поправки до скандального закону про Інститут національної пам'яті. У той же час, згадка про "злочини українських націоналістів", як і відповідальність за їх заперечення, залишилася.