Климкин поздравил с назначением главу МИД Швеции

Фото: Маргот Вальстрьом (facebook.com/margot.wallstrom)

МИД Швеции во второй раз подряд возглавила Маргот Вальстрьом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Маргот Вальстрьом с назначением на должность министра иностранных дел Швеции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Климкина.

Он отметил, что рад продолжить сотрудничество с Вальстрьом, которая является последовательным сторонником Украины.

"Сердечное поздравление Маргот Вальстрьом с ее назначением на должность Министра иностранных дел Швеции. С радостью продолжаем сотрудничество с верным другом и последовательным сторонником Украины", - написал Климкин.

Отметим, сегодня Маргот Вальстрьом второй раз назначили министром иностранных дел Швеции. Она находится на этой должности с 2014 года.

"Сегодня Прем'ер-министр Стефан Лефвен объявил о своем новое правительство, и мне очень приятно, что он попросил меня продолжать работу в качестве министра иностранных дел", - написала Вальстрьом в Twitter.

Напомним, 18 января 2019 года парламент Швеции проголосовал за назначение Стефана Левена премьер-министром страны. Левен возглавил правительство во второй раз подряд, срок его полномочий составит 4 года.

Ранее сообщалось, что в сентябре парламент Швеции отправил Левена в отставку после того, как на выборах победили социал-демократы.