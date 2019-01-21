Клімкін привітав із призначенням главу МЗС Швеції

МЗС Швеції вдруге поспіль очолила Маргот Вальстрьом
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав Маргот Вальстрьом з призначенням на посаду міністра закордонних справ Швеції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Клімкіна.
Він зазначив, що радий продовжити співпрацю із Вальстрьом, яка є послідовним прибічником України.
"Сердечне привітання Маргот Вальстрьом з її призначенням на посаду Міністра закордонних справ Швеції. З радістю продовжуємо співпрацю з вірним другом та послідовним прибічником України", - написав Клімкін.
Зазначимо, сьогодні Маргот Вальстрьом вдруге призначили міністром закордонних справ Швеції. Вона перебуває на цій посаді з 2014 року.
"Сьогодні Прем'єр-міністр Штефан Лефвен оголосив про свій новий уряд, і мені дуже приємно, що він попросив мене продовжувати роботу в якості міністра закордонних справ", - написала Вальстрьом у Twitter.
Нагадаємо, 18 січня 2019 року парламент Швеції проголосував за призначення Стефана Льовена прем'єр-міністром країни. Льовен очолив уряд вдруге поспіль, термін його повноважень складе 4 роки.
Раніше повідомлялося, що у вересні парламент Швеції відправив Льовена у відставкупісля того, як на виборах перемогли соціал-демократи.