Парламент Швеции назначил премьер-министра

Фото: Стефан Левен (tvnewsroom.consilium.europa.eu)

Левена снова назначили премьер-министром Швеции

Парламент Швеции проголосовал за назначение Стефана Левана премьер-министром страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Сообщается, что решение о назначении Левена принято после 4 месяцев сложных переговоров по формированию правительства. Назначение премьер-министра означает завершение политического кризиса в Швеции. Отметим, Левен возглавил правительство второй раз подряд, срок его полномочий составит 4 года.

Напомним, в сентябре парламент Швеции отправил Левена в отставку после того, как на выборах победили социал-демократы. Однако ни одна из политических сил не смогла сформировать правительство большинства, так как левые имели лишь на одно место больше, чем правоцентристский блок, поэтому премьера призывали покинуть пост. Левен стал первым шведским премьером, которого отправили в отставку таким голосованием. Он занимал пост с октября 2014 года.

В декабре парламент провалил назначение Левена премьером. Всего у парламента было четыре попытки избрать главу правительства. Если бы этого не удалось, в стране объявили бы новые выборы.