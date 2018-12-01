Климкин назвал нового уполномоченного по трансграничному сотрудничеству с Венгрией

Фото: Николай Балтажы (diplomat.media)

Новым уполномоченным стал Николай Балтажи

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что новым уполномоченным по трансграничному сотрудничеству с Венгрией стал Николай Балтажи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Климкина в Facebook.

Как сообщается, ранее Балтажи находился на должности посла Украины в Болгарии.

Также Климкин отметил, что 26 ноября в Киеве главы МИД Украины и Венгрии обсудили вопросы сотрудничества стран в развитии Закарпатья. В частности был обсужден вопрос использования венгерского кредита в 50 млн. евро на развитие пограничной инфраструктуры, модернизацию пунктов пропуска и строительство объездной дороги вокруг Берегово.

"На этих консультациях наш новый уполномоченный по трансграничному сотрудничеству лично познакомился со своими венгерскими коллегами. На следующей неделе в Будапеште должна состояться их предметная встреча", - отметил глава МИД.

Кроме того, Климкин сообщил, что 28 ноября между Венгрией и Украиной были проведены консультации по вопросам гражданства. Венгерской стороне был передан проект соглашения о сотрудничестве для предотвращения случаев безгражданства и множественного гражданства.

"Это практический шаг, направленный на то, чтобы этот спорный вопрос перевести из политической в правовую плоскость", - написал он.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что его страна поддерживает Украину в противостоянии с РФ, несмотря на то, что украинское правительство "занимает антиугорську позицию".

Ранее РБК-Украина писало, что Венгрия не будет снимать "вето" по проведению заседаний Комиссии Украина-НАТО, однако не будет препятствовать приглашению министров иностранных дел Украины и Грузии на встрече глав внешнеполитических ведомств государств НАТО.