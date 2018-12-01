Клімкін назвав нового уповноваженого з транскордонного співробітництва з Угорщиною

Фото: Микола Балтажи (diplomat.media)

Новим уповноваженим став Микола Балтажи

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що новим уповноваженим з транскордонного співробітництва з Угорщиною став Микола Балтажи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Клімкіна у Facebook.

Як повідомляється, раніше Балтажи перебував на посаді посла України у Болгарії.

Також Клімкін зазначив, що 26 листопада у Києві глави МЗС України та Угорщини обговорили питання співробітництва країн у розвитку Закарпаття. Зокрема було обговорено питання використання угорського кредиту в 50 млн. євро на розвиток прикордонної інфраструктури, модернізацію пунктів пропуску та будівництво об'їзної дороги навколо Берегова.

"На цих консультаціях наш новий уповноважений з транскордонного співробітництва особисто познайомився зі своїми угорськими колегами. Наступного тижня у Будапешті має відбутися їхня предметна зустріч", - зазначив очільник МЗС.

Крім того, Клімкін повідомив, що 28 листопада між Угорщиною та Україною було проведено консультації щодо питань громадянства. Угорській стороні було передано проект угоди про співробітництво для запобігання випадків безгромадянства та множинного громадянства.

"Це практичний крок, спрямований на те, щоб це суперечливе питання перевести з політичної у правову площину", - написав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини заявив, що його країна підтримує Україну в протистоянні з РФ, незважаючи на те, що український уряд "займає антиугорську позицію".

Раніше РБК-Україна писало, що Угорщина не буде знімати "вето" з проведення засідань Комісії Україна-НАТО, проте не перешкоджатиме запрошення міністрів закордонних справ України і Грузії на зустріч глав зовнішньополітичних відомств держав НАТО.