Клименко зробив заяву про право на зброю, для Ради підготують законопроєкт

"Психічний стан нападника явно був нестабільний. Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю - потрібно неодмінно дослідити. Це буде зроблено в межах розслідування", - зазначив він.

За словами міністра, в Україні варто розглянути можливість надання громадянам права на збройний самозахист, включно з короткоствольною вогнепальною зброєю.

Ігор Клименко зробив заяву про дозвіл на зброю для цивільних (Інфографіка РБК-Україна)

"Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист", - підкреслив Клименко.

Він підкреслив, що це питання особливо актуальне з огляду на досвід початку повномасштабного вторгнення, коли цивільним видавали зброю для національного спротиву.

Найближчим часом планують провести експертні обговорення за участі народних депутатів, представників громадськості, журналістів та ветеранської спільноти. За їх результатами підготують фінальну версію законопроєкту про цивільну зброю.

Йдеться про законопроєкт №5708 від 25.06.2021, який Верховна Рада вже схвалила у першому читанні напередодні повномасштабного вторгнення, але так і не винесла на остаточне голосування. Тепер його планують доопрацювати і повернути до розгляду.

Водночас міністр наголосив, що масових перевірок власників зброї проводити не планують.

"Наше завдання - зробити висновки і посилити систему там, де це потрібно. Саме над цим зараз і працюємо", - підсумував Клименко.

Стрілянина у Києві

Ввечері 18 квітня у Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по перехожих, а перед цим підпалив власну квартиру.

Після цього він забіг до супермаркету "Велмарт", де перебували люди, і забарикадувався всередині. Правоохоронці оточили територію, а перемовники близько 40 хвилин намагалися встановити контакт із нападником.