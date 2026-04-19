Клименко сделал заявление о праве на оружие, для Рады подготовят законопроект

14:48 19.04.2026 Вс
2 мин
Короткоствольное оружие для самозащиты может стать легальным. Что предлагают в МВД после стрельбы в Киеве?
aimg Мария Науменко
Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (mvs.gov.ua)

После стрельбы в Киеве министр внутренних дел Игорь Клименко заявил о необходимости пересмотра подходов к гражданскому оружию и анонсировал подготовку законопроекта.

"Психическое состояние нападавшего явно было нестабильным. Каким образом он получил необходимые медицинские справки для продления разрешения на оружие - нужно непременно исследовать. Это будет сделано в рамках расследования", - отметил он.

По словам министра, в Украине стоит рассмотреть возможность предоставления гражданам права на вооруженную самозащиту, включая короткоствольное огнестрельное оружие.

Игорь Клименко сделал заявление о разрешении на оружие для гражданских (Инфографика РБК-Украина)

"Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту", - подчеркнул Клименко.

Он подчеркнул, что этот вопрос особенно актуален, учитывая опыт начала полномасштабного вторжения, когда гражданским выдавали оружие для национального сопротивления.

В ближайшее время планируется провести экспертные обсуждения с участием народных депутатов, представителей общественности, журналистов и ветеранского сообщества. По их результатам подготовят финальную версию законопроекта о гражданском оружии.

Речь идет о законопроекте №5708 от 25.06.2021, который Верховная Рада уже приняла в первом чтении накануне полномасштабного вторжения, но так и не вынесла на окончательное голосование. Теперь его планируют доработать и вернуть к рассмотрению.

В то же время министр подчеркнул, что массовых проверок владельцев оружия проводить не планируют.

"Наша задача - сделать выводы и усилить систему там, где это нужно. Именно над этим сейчас и работаем", - подытожил Клименко.

Стрельба в Киеве

Вечером 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по прохожим, а перед этим поджег собственную квартиру.

После этого он забежал в супермаркет "Велмарт", где находились люди, и забаррикадировался внутри. Правоохранители оцепили территорию, а переговорщики около 40 минут пытались установить контакт с нападающим.

Во время переговоров мужчина застрелил одного из заложников, после чего спецподразделение КОРД провело штурм. Во время операции нападавший открыл огонь по полицейским и был ликвидирован.

Правоохранители квалифицировали инцидент как теракт. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще более десяти получили ранения.

Больше по теме:
КиевМинистерство внутренних дел Украины