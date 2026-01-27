Клименко зробив заяву про комендантську годину у Києві: поліцейських знімають з завдань

Питання щодо подальшого збереження комендантської години залежить від Ради оборони міста. Проте для контролю за її дотриманням поліцейських знімають з інших завдань і залучають з регіонів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Від себе можу сказати, що залучати на постійній основі таку кількість особового складу буде важко. Це ж поліцейських знімають з інших завдань, залучають з інших регіонів", - заявив Клименко.

Він зазначив, що тимчасове посилення контролю можливе, однак постійне залучення правоохоронців може призвести до збоїв в роботі інших служб і послаблення спроможностей у регіонах, чого не можна допустити.

При цьому міністр додав, що після послаблення комендантської години збільшилася кількість людей на вулицях.

"Кількість злочинів не зросла. Бо гнучкість комендантської години компенсується збільшенням кількості поліцейських патрулів на вулицях", - зазначив Клименко.