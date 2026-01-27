Клименко сделал заявление о комендантском часе в Киеве: полицейских снимают с заданий

Вопрос о дальнейшем сохранении комендантского часа зависит от Совета обороны города. Однако для контроля за его соблюдением полицейских снимают с других задач и привлекают из регионов.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина.

"От себя могу сказать, что привлекать на постоянной основе такое количество личного состава будет трудно. Это же полицейских снимают с других задач, привлекают из других регионов", - заявил Клименко.

Он отметил, что временное усиление контроля возможно, однако постоянное привлечение правоохранителей может привести к сбоям в работе других служб и ослаблению возможностей в регионах, чего нельзя допустить.

При этом министр добавил, что после ослабления комендантского часа увеличилось количество людей на улицах.

"Количество преступлений не возросло. Потому что гибкость комендантского часа компенсируется увеличением количества полицейских патрулей на улицах", - отметил Клименко.