ua en ru
Пн, 03 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Клименко розкрив свої задачі на посту секретаря РНБО

17:59 03.08.2026 Пн
2 хв
Головною є робота для зміцнення внутрішньої стійкості держави
aimg Олена Бджола
Клименко розкрив свої задачі на посту секретаря РНБО Фото: Секретар РНБО Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

РНБО працюватиме на єдиний результат - безпеку України та захист людей. Є першочергові завдання для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Ігоря Клименка у Telegram.

Клименко оголосив свої цілі на новій посаді

Він подякував за високу довіру в цей визначальний для країни період та озвучив цілі на посту секретаря РНБО.

Так, першою Клименко назвав єдність дій:

  • синхронна робота,
  • чітка координація,
  • оперативний обмін інформацією між усіма складовими сектору безпеки й оборони.

Важливим є також контроль за виконанням рішень, який почнеться з:

  • проведення ретельного аудиту виконання ухвалених рішень РНБО,
  • системного контролю за їх реалізацією.

"Рішення не повинні залишатися на папері, а виконуватися повністю і у визначені строки", - зазначив Клименко.

Ще одним завданням є стратегічне прогнозування:

  • аналіз ризиків,
  • попередження,
  • оперативне реагування на нові безпекові виклики: від ситуації на фронті до захисту критичної інфраструктури, кіберпростору та протидії дезінформації.

Клименко впевнений, що стійкість держави формується щоденною злагодженою роботою кожного відомства та кожного фахівця.

Раніше РБК-Україна писало, що ексміністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначений секретарем РНБО України указом президента України Володимира Зеленського № 694.

Крім того, 24 липня в Україні визначили нові параметри роботи РНБО та принципи її оновлення. Рустем Умєров та Ігор Клименко отримають нові напрямки відповідальності, пообіцяв Зеленський.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Клименко РНБО Україна
Новини
Росіяни вдарили по Дніпру, горять склади з продуктами
Росіяни вдарили по Дніпру, горять склади з продуктами
Аналітика
Балістичний терор і пастка для Путіна: що задумала Росія і чи можливе перемир'я цього року
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Балістичний терор і пастка для Путіна: що задумала Росія і чи можливе перемир'я цього року