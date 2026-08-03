Клименко розкрив свої задачі на посту секретаря РНБО

РНБО працюватиме на єдиний результат - безпеку України та захист людей. Є першочергові завдання для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Ігоря Клименка у Telegram.

Клименко оголосив свої цілі на новій посаді

Він подякував за високу довіру в цей визначальний для країни період та озвучив цілі на посту секретаря РНБО.

Так, першою Клименко назвав єдність дій:

синхронна робота,

чітка координація,

оперативний обмін інформацією між усіма складовими сектору безпеки й оборони.

Важливим є також контроль за виконанням рішень, який почнеться з:

проведення ретельного аудиту виконання ухвалених рішень РНБО,

системного контролю за їх реалізацією.

"Рішення не повинні залишатися на папері, а виконуватися повністю і у визначені строки", - зазначив Клименко.

Ще одним завданням є стратегічне прогнозування:

аналіз ризиків,

попередження,

оперативне реагування на нові безпекові виклики: від ситуації на фронті до захисту критичної інфраструктури, кіберпростору та протидії дезінформації.

Клименко впевнений, що стійкість держави формується щоденною злагодженою роботою кожного відомства та кожного фахівця.

Раніше РБК-Україна писало, що ексміністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначений секретарем РНБО України указом президента України Володимира Зеленського № 694.