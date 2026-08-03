Клименко розкрив свої задачі на посту секретаря РНБО
РНБО працюватиме на єдиний результат - безпеку України та захист людей. Є першочергові завдання для цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Ігоря Клименка у Telegram.
Клименко оголосив свої цілі на новій посаді
Він подякував за високу довіру в цей визначальний для країни період та озвучив цілі на посту секретаря РНБО.
Так, першою Клименко назвав єдність дій:
- синхронна робота,
- чітка координація,
- оперативний обмін інформацією між усіма складовими сектору безпеки й оборони.
Важливим є також контроль за виконанням рішень, який почнеться з:
- проведення ретельного аудиту виконання ухвалених рішень РНБО,
- системного контролю за їх реалізацією.
"Рішення не повинні залишатися на папері, а виконуватися повністю і у визначені строки", - зазначив Клименко.
Ще одним завданням є стратегічне прогнозування:
- аналіз ризиків,
- попередження,
- оперативне реагування на нові безпекові виклики: від ситуації на фронті до захисту критичної інфраструктури, кіберпростору та протидії дезінформації.
Клименко впевнений, що стійкість держави формується щоденною злагодженою роботою кожного відомства та кожного фахівця.
Раніше РБК-Україна писало, що ексміністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначений секретарем РНБО України указом президента України Володимира Зеленського № 694.
Крім того, 24 липня в Україні визначили нові параметри роботи РНБО та принципи її оновлення. Рустем Умєров та Ігор Клименко отримають нові напрямки відповідальності, пообіцяв Зеленський.