Клименко раскрыл свои задачи на посту секретаря СНБО
СНБО будет работать на единый результат - безопасность Украины и защита людей. Есть первоочередные задачи для этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Игоря Клименко в Telegram.
Клименко объявил свои цели на новом посту
Он поблагодарил за высокое доверие в этот определяющий для страны период и озвучил цели на посту секретаря СНБО.
Так, первой Клименко назвал единство действий:
- синхронная работа,
- четкая координация,
- оперативный обмен информацией между всеми составляющими сектора безопасности и обороны.
Важен также контроль за исполнением решений, который начнется с:
- проведения тщательного аудита выполнения принятых решений СНБО,
- системного контроля над их реализацией.
"Решения не должны оставаться на бумаге, а выполняться полностью и в определенные сроки", - отметил Клименко.
Еще одной задачей является стратегическое прогнозирование:
- анализ рисков,
- предупреждение,
- оперативное реагирование на новые вызовы безопасности: от ситуации на фронте до защиты критической инфраструктуры, киберпространства и противодействия дезинформации.
Клименко уверен, что устойчивость государства формируется ежедневной слаженной работой каждого ведомства и каждого специалиста.
Ранее РБК-Украина писало, что экс-министр внутренних дел Игорь Клименко назначен секретарем СНБО Украины указом президента Украины Владимира Зеленского № 694.
Кроме того, 24 июля в Украине определили новые параметры работы СНБО и принципы его обновления. Рустем Умеров и Игорь Клименко получат новые направления ответственности, пообещал Зеленский.