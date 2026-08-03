Клименко раскрыл свои задачи на посту секретаря СНБО

СНБО будет работать на единый результат - безопасность Украины и защита людей. Есть первоочередные задачи для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Игоря Клименко в Telegram.

Клименко объявил свои цели на новом посту

Он поблагодарил за высокое доверие в этот определяющий для страны период и озвучил цели на посту секретаря СНБО.

Так, первой Клименко назвал единство действий:

синхронная работа,

четкая координация,

оперативный обмен информацией между всеми составляющими сектора безопасности и обороны.

Важен также контроль за исполнением решений, который начнется с:

проведения тщательного аудита выполнения принятых решений СНБО,

системного контроля над их реализацией.

"Решения не должны оставаться на бумаге, а выполняться полностью и в определенные сроки", - отметил Клименко.

Еще одной задачей является стратегическое прогнозирование:

анализ рисков,

предупреждение,

оперативное реагирование на новые вызовы безопасности: от ситуации на фронте до защиты критической инфраструктуры, киберпространства и противодействия дезинформации.

Клименко уверен, что устойчивость государства формируется ежедневной слаженной работой каждого ведомства и каждого специалиста.

Ранее РБК-Украина писало, что экс-министр внутренних дел Игорь Клименко назначен секретарем СНБО Украины указом президента Украины Владимира Зеленского № 694.