Зеленський чекає оперативного розслідування стрілянини в Києві

19:05 18.04.2026 Сб
Зеленський виступив із заявою щодо розслідування та звернувся до правоохоронців
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

У Києві ліквідували нападника, який відкрив вогонь по людях і захопив заручників. Внаслідок інциденту загинули п'ятеро осіб, ще десятьох госпіталізовано з пораненнями.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.

Деталі трагедії та порятунку

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів главі держави про завершення операції з ліквідації стрільця.

Наразі підтверджено смерть п'яти людей. Ще десятеро постраждалих перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Під час спецоперації правоохоронцям вдалося звільнити чотирьох заручників.

Президент висловив співчуття родинам загиблих та наголосив на важливості швидкого зʼясування всіх обставин події.

На місці події працюють слідчі Національної поліції та Служби безпеки України.

Зеленський доручив керівництву МВС та Нацполіції оперативно інформувати суспільство про перебіг справи.

"Розраховуємо на оперативне розслідування. Доручив міністру внутрішніх справ і голові Національної поліції України надати суспільству всю перевірену інформацію в цій справі", - зазначив президент.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, надзвичайна подія сталася сьогодні ввечері, 18 квітня, у Голосіївському районі столиці. Невідомий чоловік відкрив вогонь по перехожих прямо на вулиці. На початковому етапі було відомо про одну загиблу особу та кількох поранених, а нападнику вдалося втекти з місця першої стрілянини.

Згодом зловмисник, намагаючись переховуватися від правоохоронців, забіг до місцевого супермаркету. Там він забарикадувався в одному з приміщень та захопив у заручники відвідувачів магазину.

Поліція негайно ввела спеціальну операцію, оточивши район та залучивши до штурму бійців підрозділу КОРД. Під час штурму будівлі та спроби затримання нападника ліквідували. Як повідомило МВС, злочинець чинив активний збройний опір і не пережив зустрічі зі спецпризначенцями.

Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
