UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Клименко о появлении "туристов" в Черниговской области: прощупывают уровень защиты границы

Автор: Анастасия Рокитна

В Житомирской области работают усиленные совместные патрули полицейских и пограничников, чтобы круглосуточно отслеживать ситуацию возле границы. Фиксируют появление "туристов" в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главы Национальной полиции Игоря Клименко.

Фото: полиция контролирует ситуацию у границы (facebook.com/iklymenko)

По его словам, пока движения мигрантов не зафиксировали.

"Однако вчерашнее появление "туристов" в Черниговской области свидетельствует о том, что уже пытаются прощупать уровень защищенности наших границ", - отметил он.

По словам Клименко, помочь правоохранителям могут и местные жители. Если в населенных пунктах появляются незнакомцы, лучше сразу сообщить об этом в полицию, которая их проверит, уточнил глава Нацполиции.

"И надеюсь, что среди местных не окажется тех, кто захочет предать интересам населения и государства, организуя нелегальные переходы через границу. Напоминаю о персональной уголовной ответственности в таком случае", - заявил он.

Вчера РБК-Украина писало, что при попытке пересечь границу Украины и Беларуси были задержаны 15 граждан с Ближнего Востока. Они пытались попасть в Украину под видом туристов.

Напомним, Украина задействует тактику эшелонного прикрытия для защиты границы, позволят открывать огонь.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьГраница с Украиной