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Ехали в Украину под видом "туристов". Пограничники задержали мигрантов из Беларуси

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Четверг 18 ноября 2021 20:18
Ехали в Украину под видом "туристов". Пограничники задержали мигрантов из Беларуси Фото: украинские пограничники не пустили в Украину группу иностранцев из Ближнего Востока (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Валерия Полищук

При попытке пересечь границу Украины и Беларуси были задержаны 15 граждан из Ближнего Востока. Они пытались попасть в Украину под видом туристов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

"Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь. В более чем вымышленную цель поездки сегодня они пытались пересечь границу в пункте пропуска в Черниговской области", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, иностранцы приехали в пограничный пункт рейсовым автобусом из Минска. Во время пограничного контроля они заявили, что направляются в Украину с целью туризма.

"Однако в ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область", - говорится в сообщении.

"Туристы" заявили, что они после того, как посмотрели "достопримечательности" на западе Беларуси, решили посетить Украину.

"Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовской области. Именно из Львова они, казалось бы, планировали вернуться домой. Однако такой туристический маршрут не убедил стражей порядка и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, у большинства "туристов" паспорта были выданы в одно время - сентябрь-октябрь 2021 года.

В связи с этим украинские пограничники не пропустили иностранцев в Украину и заявили о необходимости вернуться в Беларусь.

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