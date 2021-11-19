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Клименко про появу "туристів" у Чернігівській області: прощупують рівень захисту кордону

Автор: Анастасія Рокитна

У Житомирській області працюють посилені спільні патрулі поліцейських та прикордонників, щоб цілодобово відслідковувати ситуацію біля кордону. Фіксують появу "туристів" у Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку голови Національної поліції Ігоря Клименка.

Фото: поліція контролює ситуацію біля кордону (facebook.com/iklymenko)

За його словами, поки що руху мігрантів не зафіксовано.

"Однак вчорашня поява "туристів" в Чернігівській області свідчить про те, що вже намагаються прощупати рівень захищеності наших кордонів", - зазначив він.

За словами Клименка, допомогти правоохоронцям можуть і місцеві мешканці. Якщо в населених пунктах з’являються незнайомці, краще відразу повідомити про це поліцію, яка їх перевірить, уточнив голова Нацполіції.

"І сподіваюся, що серед місцевих не виявиться тих, хто захоче зрадити інтересам населення і держави, організовуючи нелегальні переходи через кордон. Нагадую про персональну кримінальну відповідальність в такому разі", - заявив він.

Вчора РБК-Україна писало, що при спробі перетнути кордон України та Білорусі було затримано 15 громадян з Близького Сходу. Вони намагалися потрапити в Україну під виглядом туристів.

Нагадаємо, Україна задіє тактику ешелонного прикриття для захисту кордону, дозволять відкривати вогонь.

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