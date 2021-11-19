Клименко про появу "туристів" у Чернігівській області: прощупують рівень захисту кордону

Фото: поліція контролює ситуацію біля кордону (facebook.com/iklymenko)

За його словами, поки що руху мігрантів не зафіксовано.

"Однак вчорашня поява "туристів" в Чернігівській області свідчить про те, що вже намагаються прощупати рівень захищеності наших кордонів", - зазначив він.

За словами Клименка, допомогти правоохоронцям можуть і місцеві мешканці. Якщо в населених пунктах з’являються незнайомці, краще відразу повідомити про це поліцію, яка їх перевірить, уточнив голова Нацполіції.

"І сподіваюся, що серед місцевих не виявиться тих, хто захоче зрадити інтересам населення і держави, організовуючи нелегальні переходи через кордон. Нагадую про персональну кримінальну відповідальність в такому разі", - заявив він.