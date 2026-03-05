ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Готуйте документи: у Львові починаються масштабні перевірки

09:00 05.03.2026 Чт
2 хв
СБУ оголосила про безпекові заходи у місті
aimg Ірина Глухова
Готуйте документи: у Львові починаються масштабні перевірки Фото: у Львові СБУ проводитиме безпекові заходи (Getty Images)

З 5 березня Служба безпеки проводитиме контррозвідувальні заходи на території Львова. Вони триватимуть пʼять днів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Управління СБУ у Львівській області у Facebook.

Читайте також: Telegram, слід РФ та загибла поліцейська: що відомо про теракт у Львові

Скільки триватимуть заходи

За даними СБУ, контррозвідувальні заходи на території Львова триватимуть з 5 по 9 березня.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

Кого залучать

До безпекових заходів, окрім Служби безпеки України, також залучать:

  • працівників Національної поліції;

  • бійців Національної гвардії України.

Яка мета перевірок

У СБУ пояснили, що головною метою заходів є:

  • виявлення та запобігання загрозам розвідувально-підривної діяльності;

  • нейтралізація можливих диверсій;

  • підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Зазначається, що заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Які обмеження можливі у місті

Під час проведення безпекових заходів можливі:

  • обмеження проходу та проїзду окремими вулицями;

  • перевірка документів громадян;

  • огляд автомобілів.

У разі виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб правоохоронці можуть проводити додаткову перевірку.

Крім того, планується огляд територій і приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

Про що просять людей

У СБУ закликали жителів і гостей міста:

  • мати при собі документи, що посвідчують особу;

  • дотримуватися режиму комендантської години;

  • з розумінням ставитися до можливих незручностей;

  • виконувати законні вимоги правоохоронців.

У відомстві наголосили, що під час проведення заходів дотримуватимуться принципів законності та конституційної недоторканності прав і свобод громадян.

Теракт у Львові

Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого поблизу ТЦ "Магнус" у Львові пролунали вибухи під час виклику поліції через пограбування магазину.

Після прибуття правоохоронців стався другий вибух - згодом інцидент кваліфікували як теракт.

Унаслідок атаки загинула 23-річна патрульна, ще 25 людей зазнали поранень. Одинадцятьох госпіталізували.

Вчора стало відомо, що внаслідок теракту у Львові у лікарні помер 30-річний нацгвардієць Йосиф Павлинський, який отримав поранення під час виконання службового обов’язку.

Також у справі про теракт у Львові з’явилися нові деталі, про які стало відомо РБК-Україна.

