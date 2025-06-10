МВС про нічні обстріли: виникли десятки пожеж, є загиблі та постраждалі

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно вдається до обстрілів території України, застосовуючи широкий арсенал засобів ураження - від ракет і керованих авіаційних бомб (КАБів) до артилерії та ударних дронів. Часто основною ціллю таких атак стають цивільні об’єкти - житлові будинки, медичні заклади, енергетична та транспортна інфраструктура.

Особливо активно ворог використовує безпілотники, які запускає щоночі. Цієї ночі, як й розповідав Клименко, найбільше постраждали Київ, а також Київська та Одеська області.

Детальніше про наслідки обстрілу столиці - у матеріалі РБК-Україна.

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