МВД о ночных обстрелах: возникли десятки пожаров, есть погибшие и пострадавшие

По словам Клименко, в результате ночных террористических обстрелов возникло 19 пожаров, четыре из которых до сих пор тушат.

Одесская область

В Одесской области, как рассказал глава МВД, враг попал в жилой дом. В частности были повреждены:

роддом;

станция скорой помощи;

предприятие.

По состоянию на сейчас известно о двух погибших и девяти раненых.

Фото: последствия обстрела Украины (t.me/Klymenko_MVS)

Киев

В Киеве в результате обстрела пострадали четыре человека. Наибольшие разрушения понесли:

Дарницкий;

Оболонский;

Шевченковский;

Голосеевский районы.

"Полицейские, спасатели - люди в униформе - сегодня снова доказали: героизм - это действие. Спасибо каждому, кто сейчас на передовой спасательной работы. Мои соболезнования семьям погибших", - добавил Клименко.