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МВД о ночных обстрелах: возникли десятки пожаров, есть погибшие и пострадавшие

Фото: последствия обстрела Украины (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночного обстрела больше всего пострадали Киев, а также Киевская и Одесская области. Под ударом была гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игоря Клименко.

По словам Клименко, в результате ночных террористических обстрелов возникло 19 пожаров, четыре из которых до сих пор тушат.

Одесская область

В Одесской области, как рассказал глава МВД, враг попал в жилой дом. В частности были повреждены:

  • роддом;
  • станция скорой помощи;
  • предприятие.

По состоянию на сейчас известно о двух погибших и девяти раненых.

 

Фото: последствия обстрела Украины (t.me/Klymenko_MVS)

Киев

В Киеве в результате обстрела пострадали четыре человека. Наибольшие разрушения понесли:

  • Дарницкий;
  • Оболонский;
  • Шевченковский;
  • Голосеевский районы.

"Полицейские, спасатели - люди в униформе - сегодня снова доказали: героизм - это действие. Спасибо каждому, кто сейчас на передовой спасательной работы. Мои соболезнования семьям погибших", - добавил Клименко.

 

 

 

Обстрелы Украины со стороны России

Россия регулярно прибегает к обстрелам территории Украины, применяя широкий арсенал средств поражения - от ракет и управляемых авиационных бомб (УАБов) до артиллерии и ударных дронов. Часто основной целью таких атак становятся гражданские объекты - жилые дома, медицинские учреждения, энергетическая и транспортная инфраструктура.

Особенно активно враг использует беспилотники, которые запускает каждую ночь. Этой ночью, как и рассказывал Клименко, больше всего пострадали Киев, а также Киевская и Одесская области.

Подробнее о последствиях обстрела столицы - в материале РБК-Украина.

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