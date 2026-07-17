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Клименко буде секретарем РНБО, указ готується

14:22 17.07.2026 Пт
1 хв
Президент запропонував посаду колишньому міністру
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Ігор Клименко (t.me/V_Zelenskiy_official)

Ігор Клименко стане секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Причиною такого кроку нібито стала недостатньо ефективна взаємодія Мініоборони з керівництвом ЗСУ, зокрема з головнокомандувачем Олександром Сирським.

Очолити Міноборони президент планував запропонувати колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку. Водночас ця ініціатива не знайшла підтримки ані серед суспільства, ані серед народних депутатів.

Варто зазначити, що раніше Зеленський поясняв, що планував призначити Клименка міністром оборони, оскільки той міг би допомогти у врегулюванні питань, пов'язаних із мобілізацією та діяльністю ТЦК.

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Володимир ЗеленськийРНБО