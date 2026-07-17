Клименко буде секретарем РНБО, указ готується

Очолити Міноборони президент планував запропонувати колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку. Водночас ця ініціатива не знайшла підтримки ані серед суспільства, ані серед народних депутатів.

Варто зазначити, що раніше Зеленський поясняв, що планував призначити Клименка міністром оборони, оскільки той міг би допомогти у врегулюванні питань, пов'язаних із мобілізацією та діяльністю ТЦК.