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Клименко будет секретарем СНБО, указ готовится

14:22 17.07.2026 Пт
1 мин
Президент предложил должность бывшему министру
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Игорь Клименко (t.me/V_Zelenskiy_official)

Игорь Клименко станет секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Игорь Клименко продолжит работать на Украину в сфере защиты нашего государства и людей. Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится", - отметил глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский принял решение уволить Михаила Федорова с должности министра обороны.

Причиной такого шага якобы стало недостаточно эффективное взаимодействие Минобороны с руководством ВСУ, в частности с главнокомандующим Александром Сырским.

Возглавить Минобороны президент планировал предложить бывшему министру внутренних дел Игорю Клименко. В то же время, эта инициатива не нашла поддержки ни среди общества, ни среди народных депутатов.

Стоит отметить, что ранее Зеленский объяснял, что планировал назначить Клименко министром обороны, поскольку тот мог помочь в урегулировании вопросов, связанных с мобилизацией и деятельностью ТЦК.

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Владимир ЗеленскийСНБО