Клименко будет секретарем СНБО, указ готовится

Игорь Клименко станет секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Игорь Клименко продолжит работать на Украину в сфере защиты нашего государства и людей. Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится", - отметил глава государства.
Напомним, Владимир Зеленский принял решение уволить Михаила Федорова с должности министра обороны.
Причиной такого шага якобы стало недостаточно эффективное взаимодействие Минобороны с руководством ВСУ, в частности с главнокомандующим Александром Сырским.
Возглавить Минобороны президент планировал предложить бывшему министру внутренних дел Игорю Клименко. В то же время, эта инициатива не нашла поддержки ни среди общества, ни среди народных депутатов.
Стоит отметить, что ранее Зеленский объяснял, что планировал назначить Клименко министром обороны, поскольку тот мог помочь в урегулировании вопросов, связанных с мобилизацией и деятельностью ТЦК.