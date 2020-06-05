Кличко предлагают идти на выборы мэра Киева от "ЕС"

"Европейская солидарность" готова выдвинуть кандидатом в мэры Киева действующего городского голову Виталия Кличко. Партия Петра Порошенко также готова видеть Кличко во главе списка партии на выборах в Киевсовет.

Об этом говорится в обращении на сайте политсилы, передает РБК-Украина.

"На предыдущих выборах Киевского городского головы в 2015 году мы поддержали вас как кандидата от нашей политической силы. Уверены, что и сегодня формула победы проукраинских сил на выборах мэра города и Киевского городского совета должна стать только командная работа", - говорится в обращении.

Именно поэтому, отмечают в "ЕС", политсила готова и в этот раз выдвинуть его кандидатом на должность Киевского городского головы.

"Тогда выборы станут настоящей победой киевской общины, которая защитит город от посягательств со стороны управленческих беспомощных дилетантов", - добавили в политсиле.

Напомним, ранее глава столицы Виталий Кличко заявил о намерении в третий раз идти на выборы мэра Киева. Официальное объявление Кличко сделает, когда начнется избирательная кампания.

Напомним, возможность выдвижения в мэры Киева недавно прокомментировал главный санврач Виктор Ляшко, назвав поход на местные выборы "интересным предложением".

Кроме того, в партии "Голос" не исключают, что известный ведущий Сергей Притула может пойти на выборы мэра Киева, но сам шоумен пока не готов подтвердить свое участие.