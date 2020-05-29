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Кличко планирует в третий раз выдвигаться в мэры Киева

Новости » Политика     29.05.2020 - 20:58
Кличко планирует в третий раз выдвигаться в мэры Киева
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко также намерен провести ребрендинг партии "УДАР"

Глава столицы Виталий Кличко заявил о намерении в третий раз идти на выборы мэра Киева. Официальное объявление Кличко сделает, когда начнется избирательная кампания.

Об этом мэр столицы рассказал во время интервью Радио НВ.

По словам Кличко, он будет просить жителей Киева дать ему возможность реализовать незаконченные проекты.

"Сейчас я могу сказать предварительно. Да, я буду участвовать в местных выборах", - заявил он.

Кроме того, партия Кличко "УДАР" планирует провести ребрендинг перед походом на местные выборы. Многие члены партии уже готовятся к выборам.

"Есть мнение, сделать ребрендинг "УДАР". В ближайшее время мы уже определимся и представим избирателям программу и ключевые принципы", - добавил Кличко.

Напомним, возможность выдвижения в мэры Киева недавно прокомментировал главный санврач Виктор Ляшко, назвав поход на местные выборы "интересным предложением".

Кроме того, в партии "Голос" не исключают, что известный ведущий Сергей Притула может пойти на выборы мэра Киева, но сам шоумен пока не готов подтвердить свое участие.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Виталий КличкоКиеввыборы
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