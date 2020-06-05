Кличку пропонують йти на вибори мера Києва від "ЄС"

"Європейська солідарність" готова висунути кандидатом в мери Києва чинного міського голову Віталія Кличка. Партія Петра Порошенка також готова бачити Кличка на чолі списку партії на виборах до Київради.

Про це йдеться у зверненні на сайті політсили, передає РБК-Україна.

"На попередніх виборах Київського міського голови у 2015 році ми підтримали вас як кандидата від нашої політичної сили. Впевнені, що і сьогодні формулою перемоги проукраїнських сил на виборах мера міста і Київської міської ради повинна стати лише командна робота", - йдеться у зверненні.

Саме тому, наголошують в "ЄС", політсила готова і цього разу висунути його кандидатом на посаду Київського міського голови.

"Тоді вибори стануть справжньою перемогою київської громади, яка захистить місто від зазіхань з боку управлінських безпорадних дилетантів", - додали в політсилі.

Нагадаємо, раніше очільник столиці Віталій Кличко заявив про намір втретє йти на вибори мера Києва. Офіційне оголошення Кличко зробить, коли почнеться виборча кампанія.

Нагадаємо, можливість висування в мери Києва нещодавно прокоментував головний санлікар Віктор Ляшко, назвавши похід на місцеві вибори "цікавою пропозицією".

Крім того, в партії "Голос" не виключають, що відомий ведучий Сергій Притула може піти на вибори мера Києва, але сам шоумен поки не готовий підтвердити свою участь.