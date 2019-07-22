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Кличко: выборы в Раду прошли свободно и демократично

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 13:33
Кличко: выборы в Раду прошли свободно и демократично
Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко отметил, что ожидания людей сейчас большие

Досрочные выборы в Верховную раду прошли свободно и демократично, и теперь люди ждут от власти воплощения обещаний и проведения реформ. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

"Украинцы свободно и демократично сделали свой выбор. И фактически доверили всю власть в стране одной политической силе. Теперь люди ожидают воплощения предвыборных обещаний и необходимых реформ. По результатам выборов эту возможность новая власть получила. Такая полнота власти - это большая ответственность и власть ожидает серьезная и сложная работа", - подчеркнул мэр Киева.

Он подчеркнул, что ожидания людей - большие. Кличко убежден, что теперь надо, не теряя времени, работать над их воплощением.

"Сегодня не должно быть лишних эмоций и популизма. Уже все сказано. Людям нужны конкретные действия, воплощенные дела, эффективные изменения в государстве. И над этим надо всем работать", - подчеркнул Кличко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия уже обработала более половины протоколов по Украине (57,01%). По результатам голосования, проходной барьер в Раду преодолевают 5 партий: "Слуга народа" - 42.47%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12.91%, "Европейская солидарность" - 8.60%, "Батькивщина" - 8.02%, партия "Голос" - 6.38%.

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