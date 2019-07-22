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Кличко: вибори в Раду пройшли вільно і демократично

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 13:33
Кличко: вибори в Раду пройшли вільно і демократично
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко зазначив, що сподівання людей зараз великі

Дострокові вибори до Верховної ради відбулися вільно і демократично, і тепер люди очікують від влади втілення обіцянок і проведення реформ. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє його прес-служба.

"Українці вільно і демократично зробили свій вибір. І фактично довірили всю владу в країні одній політичній силі. Тепер люди очікують втілення передвиборчих обіцянок і необхідних реформ. За результатами виборів цю можливість нова влада отримала. Така повнота влади - це велика відповідальність і на владу очікує серйозна і складна робота", - наголосив мер Києва.

Він підкреслив, що сподівання людей - великі. Кличко переконаний, що тепер треба, не гаючи часу, працювати над їх втіленням.

"Сьогодні не повинно бути зайвих емоцій і популізму. Вже все сказано. Людям потрібні конкретні дії, втілені справи, ефективні зміни в державі. І над цим треба всім працювати", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала вже більше половини протоколів по Україні (57,01%). За результатами голосування, прохідний бар'єр у Раду долають 5 партій: "Слуга народу" - 42.47%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12.91%, "Європейська солідарність" - 8.60%, "Батьківщина" - 8.02%, партія "Голос" - 6.38%.

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