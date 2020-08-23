Кличко: ситуация с коронавирусом в Киеве очень непростая и тревожная

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице тревожная. Если не придерживаться правил безопасности, жесткий карантин может вернуться.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал во время срочного пресс-брифинге.

Как отметил Кличко, за минувшие сутки зафиксировано 307 случаев инфекции - наибольшее количество с начала эпидемии

"Я не хочу никого пугать, но ситуация непростая... Мы не должны допустить инфекционного взрыва и коллапса медицины. Мы не должны допустить возвращения суровых ограничений и глубокого экономического кризиса", - сказал он.

По его словам, количество больных растет во всех районах столицы. В больницы за один день попало 56 пациентов. Всего в стационарах находится 558 больных.

Кличко призвал киевлян прекратить вести себя, как будто вируса нет. "Если мы не хотим вернуться к строгому карантину, чтобы снова остановился общественный транспорт, закрылись детские сады, а бизнес сидел по домам... будете сознательны и осторожны".

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве за последние сутки зафиксировано 307 случаев коронавирусной инфекции. Это наибольшее количество с начала эпидемии.

Напомним, по итогам нового разделения Украины на карантинные зоны Киев еще на две недели останется в "желтой зоне".

Отметим, что в Украине за последние сутки подтвердили 1987 новых случаев коронавирусной инфекции.

Так, за время эпидемии СOVID-19 в Украине подтвердили уже 104 958 случаев. Выздоровели 51 735 человек. Умерли от болезни 2 271 человек

Напомним, Украина вышла на 7 место в Европе по количеству случаев COVID-19, а 21 августа оказалась на 3-м месте среди стран континента, по количеству новых случаев коронавирус.