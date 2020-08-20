Киев остается в "желтой зоне" еще на две недели

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В Киевской области под зонирование попали 11 административных единиц

По итогам нового разделения Украины на карантинные зоны Киев еще на две неделе останется в "желтой зоне". Это означает, что в столице до сих пор запрещено посещение социальных учреждений и работа ночных клубов.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, уровни эпидемической опасности на сегодня утверждены в 13 областях и в Киеве.

"Город Киев остается на желтом уровне эпидемиологической опасности", - отметил он.

Согласно этому уровню, запрещается находиться в общественных помещениях без маски, массовые мероприятия из расчета более 1 человека на 5 кв. метров, заполняемость в кинотеатрах более 50% мест, перевозка пассажиров разрешается только в пределах сидячих мест. Также запрещается посещение социальных учреждений, работа хостелов и ночных клубов, проведение массовых мероприятий в ресторанах для более 20 человек.

Он добавил, что один район Киевской области попал под оранжевый уровень - Киево-Святошинский. Еще 10 административных единиц находятся в "желтой зоне":

Борисполь

Бровары

Буча

Переяслав

Фастов

Бориспольский район

Броварской район

Васильковский район

Макаровский

Фастовский район

Напомним, ранее сообщалось, что решение об ослаблении "красного", "оранжевого" и "желтого" уровней не может быть пересмотрено раньше, чем через 14 дней.

Отметим, по итогам нового зонирования Черновцы попали в "красную зону" карантина, Харьков - в "оранжевую".