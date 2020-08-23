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В Киеве установлен антирекорд по инфицированию СOVID-19

Киев, Воскресенье 23 августа 2020 11:25
В Киеве установлен антирекорд по инфицированию СOVID-19
Фото: быстрая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кличко собирает срочный пресс-брифинг из-за ситуации с инфекцией

В Киеве за последние сутки зафиксировано 307 случаев коронавирусной инфекции. Это рекордное количество с начала эпидемии.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Пресс-служба КГГА объявила срочный онлайн пресс-брифинг киевского городского главы Виталия Кличко относительно ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице, который начнется в 12:00.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине за последние сутки подтвердили 1987 новых случаев коронавирусной инфекции.

Так, за время эпидемии СOVID-19 в Украине подтвердили уже 104 958 случаев. Выздоровели 51 735 человек. Умерли от болезни 2 271 человек

Напомним, Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19, а за 21 августа оказалась на 3-м месте среди стран континента по числу новых случаев коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по COVID-19.

Отметим, по данным опроса КМИС, готовы сделать прививку от коронавируса бесплатной, одобренной ВОЗ, вакциной менее половины украинцев - 47%, не будут этого делать 42% респондентов.

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