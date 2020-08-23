В Украине за сутки почти 2 тысячи новых случаев COVID-19

Умерли от болезни более 27 человек
В Украине за последние сутки подтвердили 1987 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Так, за время пандемии в Украине подтвердили уже 104 958 случаев болезни. Выздоровели 51 735 человек.
Умерли от болезни 2 271 человек, в том числе 27 - за вчера.
Больше всего новых случаев за последние сутки подтвердили в Киеве (307), Черновицкой (213) и Ивано-Франковской (174) областях.
Напомним, Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19, а за 21 августа оказалась на 3-м месте среди стран континента по числу новых случаев коронавируса.
Также РБК-Украина писало, что Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по COVID-19.
Кроме этого, Минздрав может пересмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом.