В Украине за сутки почти 2 тысячи новых случаев COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Умерли от болезни более 27 человек

В Украине за последние сутки подтвердили 1987 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, за время пандемии в Украине подтвердили уже 104 958 случаев болезни. Выздоровели 51 735 человек.

Умерли от болезни 2 271 человек, в том числе 27 - за вчера.

Больше всего новых случаев за последние сутки подтвердили в Киеве (307), Черновицкой (213) и Ивано-Франковской (174) областях.

Напомним, Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19, а за 21 августа оказалась на 3-м месте среди стран континента по числу новых случаев коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по COVID-19.

Кроме этого, Минздрав может пересмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом.