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Кличко розповів про відновлювальні роботи в Київ: світло і вода повертаються до будинків

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Вівторок 18 жовтня 2022 19:46
Кличко розповів про відновлювальні роботи в Київ: світло і вода повертаються до будинків Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

У Києві відновлюються електро- та водопостачання, якы були порушены внаслідок російських ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Facebook.

"У Києві відновили електропостачання 83 тисячам родин, які залишились без світла після обстрілу зранку об’єкту критичної інфраструктури. Через це відключалось енергообладнання ДТЕК "Київські електромережі", що живить водоканал та житловий масив Троєщина. Фахівцям вдалося всього за 7 годин виконати технічні роботи та підключити клієнтів за резервною схемою живлення на час, поки відновлюватимуть пошкоджену обстрілами інфраструктуру міста", - повідомив Кличко.

Також мер розповів про відновлення водопостачання в столиці.

"Після сьогоднішньої ракетної атаки частині споживачів також уже відновили водопостачання. Ремонтні бригади працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати системи електро- та водопостачання столиці. Ми робимо все, щоб забезпечити киян життєвоважливими послугами в умовах війни в країні", - зазначив Кличко.

За його словами, значні пошкодження сьогодні отримали два об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема, один об’єкт у Деснянському районі Києва.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти 18 жовтня вранці обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури Києва.

Внаслідок атак ворога частина столиці залишилася без світла та води.

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Київ Віталий Кличко
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