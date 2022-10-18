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Кличко рассказал о восстановительных работах в Киеве: свет и вода возвращаются в дома

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Вторник 18 октября 2022 19:46
Кличко рассказал о восстановительных работах в Киеве: свет и вода возвращаются в дома Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

В Киеве возобновляются электро- и водоснабжение, которые были нарушены в результате российских ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.

"В Киеве возобновили электроснабжение 83 тысячам семей, оставшихся без света после обстрела утром объекта критической инфраструктуры. Из-за этого отключалось энергооборудование ДТЭК "Киевские электросети", питающего водоканал и жилмассив Троещина. Специалистам удалось всего за 7 часов выполнить технические работы и подключить клиентов по резервной схеме питания на время, пока будут восстанавливать поврежденную обстрелами инфраструктуру города", - сообщил Кличко.

Также мэр рассказал о возобновлении водоснабжения в столице.

"После сегодняшней ракетной атаки части потребителей также уже возобновили водоснабжение. Ремонтные бригады работают, чтобы быстрее стабилизировать системы электро- и водоснабжения столицы. Мы делаем все, чтобы обеспечить киевлян жизненно важными услугами в условиях войны в стране", - отметил Кличко.

По его словам, значительные повреждения получили сегодня два объекта критической инфраструктуры. В частности один объект в Деснянском районе Киева.

Напомним, ранее стало известно, что российские кафиры 18 октября утром обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Киева.

В результате атак врага часть столицы осталась без света и воды.

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