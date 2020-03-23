Кличко рассказал подробности о новых случаях заражения в Киеве

Большинство новых случаев заражения коронавирусом в Киеве произошли среди женщин. Об этом сообщил во время брифинга городской голова столицы Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он напомнил, что за последние сутки было выявлено 14 новых случаев заражения в Киеве.

"Из 14 подтвержденных новых лабораторных случаев, 8 больных - это женщины от 25 до 49 лет и 6 мужчин от 23 до 56 лет", - сообщил Кличко.

По его словам, в общем в Киеве коронавирусом заразились 24 человека. При этом 22 случая инфицирования - киевляне, которые вернулись из стран Европейского союза: Франции, Испании, Италии и Германии. Еще 2 случая заражения произошли в результате местного контакта с инфицированными из Житомирской области и Киева.

Сейчас 13 человек находятся в больницах столицы, еще 11 находятся в самоизоляции, добавил Кличко.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве экспресс-тест на коронавирус прошли 594 человека.

По состоянию на утро 23 декабря, в Украине зафиксировано 73 случая инфицирования COVID-19. Детальнее о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса - в материале РБК-Украина.