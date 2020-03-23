В Киеве протестировано на коронавирус 594 человека

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Киевляне протестированы быстрыми тестами

В Киеве протестировано на коронавирус быстрыми тестами 594 человека. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил мэр, в Киеве заражены коронавирусом 24 человека.

"Протестировано быстрыми тестами 594 человека", - добавил он.

Напомним, в пункте пропуска "Борисполь" во время оформления на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие, у него потом обнаружили коронавирус.

Также глава Минздрава Илья Емец заявил, что третий этап коронавируса - смертность. Емец отметил, что сегодня собрал специалистов, которые будут работать в медицинской реформе западного образца и сделают так, что смертность в Украине будет меньше, чем даже в Китае.

Также Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии Covid-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.