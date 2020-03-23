Кличко розповів подробиці про нові випадки зараження в Києві

Більшість нових випадків зараження коронавірусом у Києві відбулися серед жінок. Про це повідомив під час брифінгу міський голова столиці Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він нагадав, що за останню добу було виявлено 14 нових випадків зараження у Києві.

"З 14 підтверджених нових лабораторних випадків, 8 хворих - це жінки від 25 до 49 років та 6 чоловіків від 23 до 56 років", - повідомив Кличко.

За його словами, загалом у Києві коронавірусом заразилися 24 людин. При цьому 22 випадки - інфікування киян, які повернулися з країн Європейського союзу: Франції, Іспанії, Італії та Німеччини. Ще 2 випадки зараження відбулися внаслідок місцевого контакту із інфікованими з Житомирської області та Києва.

Наразі 13 осіб перебувають у лікарнях столиці, ще 11 знаходяться на самоізоляції, додав Кличко.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві експрес-тест на коронавірус пройшли 594 осіб.

Станом на ранок 23 грудня, в Україні зафіксовано 73 випадки інфікування COVID-19. Детальніше про те, що відбувається в Україні та світі у зв'язку з пандемією коронавірусу - в матеріалі РБК-Україна.