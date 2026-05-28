Кличко проти Банкової: аналітика битви за владу в Києві за хвилину
Сім років політичного протистояння та люта зима 2026 року так і не примирили Хрещатик та Банкову. А поки кияни оговтуються від морозів, між Кличком та урядом спалахнуло ще одне протистояння - цього разу за 30 мільярдів гривень на відновлення ТЕЦ-5.
Розбираємо головні інсайди про заплутане двовладдя в Києві за 1 хвилину у матеріалі РБК-Україна нижче.
Команда Зеленського за сім років так і не змогла взяти під контроль київську мерію. Новим етапом протистояння Банкової з Віталієм Кличком стало призначення наприкінці 2024 року головою Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка, орієнтованого на боротьбу з мером.
Проте заплутана система управління містом залишила КМВА без реальних інструментів, бюджету та людей, а спроба створити із Ткаченка конкурента Кличку поки провалилася.
Головні чинники та події конфлікту:
- Операція НАБУ "Чисте місто": На початку 2025 року завдала удару по корупційних схемах у Київраді. Під удар потрапив близький до влади бізнесмен Денис Комарницький (виїхав з України) та низка чиновників, які втратили посади.
- Енергетичний колапс на початку 2026 року: Сильні морози та російські обстріли знищили енергосистему столиці, спровокувавши взаємні звинувачення центральної влади (в особі Зеленського) та Кличка у поганій підготовці до зими.
- Політичний розклад у Київраді: Більшість формують УДАР та "Європейська солідарність" Петра Порошенка. При цьому партійність грає малу роль - Київрада переважно підконтрольна забудовникам. Кличко понад рік одноосібно веде засідання без секретаря, захищаючи себе від голосування за недовіру.
- Позиції "Слуги народу": У партії влади визнають повний провал своєї тактики щодо Києва у 2019–2020 роках через внутрішні чвари та відсутність єдиної стратегії. Наразі у СН немає рейтингового кандидата на посаду мера.
- Рейтинги та міжнародна підтримка: Згідно з березневим опитуванням, Кличко лідирує з майже 30% голосів (на другому місці Віталій Кім з 6,5%). Усунути мера за "одеським сценарієм" заважає його високий рейтинг та сильна підтримка європейських партнерів, зокрема Німеччини.
Підготовка до зими 2026-2027 років:
У травні 2026 року спалахнув новий конфлікт між Кличком та віцепрем'єром Олексієм Кулебою. Уряд заявляє про виділення 2 млрд грн і вимагає дій від децентралізованої генерації.
Кличко оцінює план енергостійкості у 30 млрд грн (потрібне паритетне фінансування з держбюджету) і наполягає на терміновому відновленні великих ТЕЦ, називаючи ситуацію з ТЕ-5 загрозливою. Подальше протистояння та політичні відставки восени залежатимуть від того, наскільки важкою для киян виявиться наступна зима.