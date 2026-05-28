Кличко против Банковой: аналитика битвы за власть в Киеве за минуту

11:57 28.05.2026 Чт
3 мин
Есть ли у Банковой свой кандидат в мэры Киева?
Ирина Гамерская
Кличко против Банковой: аналитика битвы за власть в Киеве за минуту Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Семь лет политического противостояния и лютая зима 2026 года так и не примирили Крещатик и Банковую. А пока киевляне оправляются от морозов, между Кличко и правительством вспыхнуло еще одно противостояние - на этот раз за 30 миллиардов гривен на восстановление ТЭЦ-5.

Разбираем главные инсайды о запутанном двоевластии в Киеве за 1 минуту в материале РБК-Украина ниже.

Команда Зеленского за семь лет так и не смогла взять под контроль киевскую мэрию. Новым этапом противостояния Банковой с Виталием Кличко стало назначение в конце 2024 года главой Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко, ориентированного на борьбу с мэром.

Однако запутанная система управления городом оставила КГВА без реальных инструментов, бюджета и людей, а попытка создать из Ткаченко конкурента Кличко пока провалилась.

Главные факторы и события конфликта:

  • Операция НАБУ "Чистый город": В начале 2025 года нанесла удар по коррупционным схемам в Киевраде. Под удар попал близкий к власти бизнесмен Денис Комарницкий (выехал из Украины) и ряд чиновников, которые потеряли должности.
  • Энергетический коллапс в начале 2026 года: Сильные морозы и российские обстрелы уничтожили энергосистему столицы, спровоцировав взаимные обвинения центральной власти (в лице Зеленского) и Кличко в плохой подготовке к зиме.
  • Политический расклад в Киевраде: Большинство формируют УДАР и "Европейская солидарность" Петра Порошенко. При этом партийность играет малую роль - Киеврада преимущественно подконтрольна застройщикам. Кличко больше года единолично ведет заседания без секретаря, защищая себя от голосования за недоверие.
  • Позиции "Слуги народа": В партии власти признают полный провал своей тактики по Киеву в 2019-2020 годах из-за внутренних распрей и отсутствия единой стратегии. Сейчас у СН нет рейтингового кандидата на должность мэра.
  • Рейтинги и международная поддержка: Согласно мартовскому опросу, Кличко лидирует с почти 30% голосов (на втором месте Виталий Ким с 6,5%). Устранить мэра по "одесскому сценарию" мешает его высокий рейтинг и сильная поддержка европейских партнеров, в частности Германии.

Подготовка к зиме 2026-2027 годов:

В мае 2026 года вспыхнул новый конфликт между Кличко и вице-премьером Алексеем Кулебой. Правительство заявляет о выделении 2 млрд грн и требует действий от децентрализованной генерации.

Кличко оценивает план энергоустойчивости в 30 млрд грн (требуется паритетное финансирование из госбюджета) и настаивает на срочном восстановлении крупных ТЭЦ, называя ситуацию с ТЭ-5 угрожающей. Дальнейшее противостояние и политические отставки осенью будут зависеть от того, насколько тяжелой для киевлян окажется следующая зима.

Посольство США покинуло Киев? В МИД Украины дали четкий ответ
