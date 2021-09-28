UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кличко поздравил Усика с победой и подарил ему чемпионский пояс WBC

Автор: Наталия Гурковская

Мэр Киева, вечный чемпион в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко встретился с новым чемпионом мира Александром Усиком. Он еще раз поздравил Усика с завоеванием титула чемпиона мира в супертяжелом весе в поединке с Джошуа и подарил ему пояс WBC.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт КГГА.

"Я еще раз поздравляю тебя с победой и хочу вручить символический подарок. Ты завоевал 4 чемпионских пояса в супертяжелом весе, а пояса по версии WBC в этой категории у тебя еще нет. И ты обязательно его завоюешь. А я тебе дарю первый пояс WBC с большим украинским флагом, который был изготовлен к Конгрессу WBC, который состоялся в Киеве в 2018 году. На удачу и мотивацию. Ведь таким поясом владел и твой кумир - Мохаммед Али", - сказал Виталий Кличко.

Усик поблагодарил Кличко за поддержку.

"Спасибо. Это как раз тот, которого не хватает. Затем мы завоюем и его. А этот будет в коллекции", - сказал Александр Усик.

Также чемпионы пообщались по видеосвязи с президентом WBC Маурисио Сулейманом. Усик показал Сулейману пояс, подаренный Кличко и отметил, что это будет следующий завоеванный им трофей.

Как сообщалось, бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям британец Энтони Джошуа хочет провести бой-реванш против украинца Александра Усика. С таким заявлением выступил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий КличкоАлександр Усик