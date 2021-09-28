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Кличко привітав Усика з перемогою та подарував йому чемпіонський пояс WBC

Автор: Наталія Гурковська

Мер Києва, вічний чемпіон в суперважкій вазі за версією WBC, Віталій Кличко зустрівся з новим чемпіоном світу Олександром Усиком. Він ще раз привітав Усика із завоюванням титулу чемпіона світу в суперважкій вазі в поєдинку з Ентоні Джошуа та подарував йому пояс WBC.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт КМДА.

"Я ще раз вітаю тебе з перемогою і хочу вручити символічний подарунок. Ти завоював 4 чемпіонських пояси в суперважкій вазі, а пояса за версією WBC в цій категорії в тебе ще немає. І ти обов‘язково його завоюєш. А я тобі дарую перший пояс WBC з великим українським прапором, який був виготовлений до Конгрессу WBC, що відбувся в Києві в 2018 році. На удачу і мотивацію. Адже таким поясом володів і твій кумир - Мохамед Алі", - сказав Віталій Кличко.

Усик подякував Кличку за підтримку.

"Дякую. Це якраз той, якого не вистачає. Потім ми завоюємо той. А цей буде у колекції", - сказав Олександр Усик.

Також чемпіони поспілкувалися по відео зв‘язку з президентом WBC Маурісіо Сулейманом. Усик показав Сулейману пояс, подарований Кличком і зазначив, що це буде наступний завойований ним трофей.

Як повідомлялось, колишній чемпіон світу з боксу за трьома престижними версіями британець Ентоні Джошуа хоче провести бій-реванш проти українця Олександра Усика. З такою заявою виступив промоутер Джошуа Едді Хірн.

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Віталий КличкоОлександр Усик