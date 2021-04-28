Кличко поздравил киевское "Динамо" с чемпионством

"Дорогие динамовцы! Искренне поздравляю свою с детства любимую команду с очередным чемпионским титулом. Легких побед в спорте не бывает, но этот ваш триумф, несмотря на обстоятельства, в которых добывался, получился особенно тяжелым. Тем более эффектное, заслуженное и справедливое золото-2021. Оно символизирует победу не только над соперниками и обстоятельствами, а прежде всего - над собой", - заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что клуб в очередной раз доказал: только упорный труд, командный дух и вера в свои силы делает лидеров - чемпионами.

"Вдохновение футболистов, честолюбие и мудрость главного тренера, последовательность и устойчивость руководства, действительно героические усилия всех работников персонала - вот факторы, позволившие, несмотря на пандемическое безумие, вернуть Киеву привычный статус футбольной столицы. "Мы - это "Динамо"! Киев - это мы!" Под этим лозунгом самый популярный клуб Украины демонстрирует сегодня передовые результаты на фоне действительно чемпионской игры. Вижу в этом закономерную преемственность, ведь в этом году исполняется 60 лет от завоевания киевским коллективом первого чемпионства, а буквально через несколько дней мы будем отмечать юбилей блестящей победы ваших предшественников из команды Лобановского в европейском Кубке кубков", - добавил Кличко.

Он также пожелал клубу не останавливаться в своем спортивном взлете, стремиться к новым турнирным высотам, в том числе на международной арене.

"Желаю завершить сезон еще одним успехом - положить золотые медали в Кубок Украины. Киев гордится вами, чемпионы наших сердец", - подчеркнул Кличко.