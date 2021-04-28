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Кличко привітав київське "Динамо" з чемпіонством

Новость на русском → Київ, Середа 28 квітня 2021 15:19
Кличко привітав київське "Динамо" з чемпіонством Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко привітав столичний клуб "Динамо" із здобуттям перемоги в Чемпіонаті Україні.

Про це йдеться у листі Кличка на сайті клубу.

"Дорогі динамівці! Щиро вітаю свою з дитинства улюблену команду з черговим чемпіонським титулом. Легких перемог у спорті не буває, але цей ваш тріумф, зважаючи на обставини, в яких здобувався, вийшов особливо важким. Тим більш ефектне, заслужене і справедливе золото-2021. Воно символізує перемогу не тільки над суперниками та обставинами, а насамперед - над собою", - заявив Кличко.

Він також наголосив, що клуб вкотре довів: тільки наполеглива праця, командний дух і віра у свої сили робить лідерів - чемпіонами.

"Натхнення футболістів, честолюбство та мудрість головного тренера, послідовність і стійкість керівництва, справді героїчні зусилля всіх працівників персоналу - ось фактори, що дозволили, попри пандемічне божевілля, повернути Києву звичний статус футбольної столиці. "Ми - це "Динамо"! Київ - це ми!" Під цим гаслом найпопулярніший клуб України демонструє сьогодні передові результати на тлі справді чемпіонської гри. Вбачаю в цьому закономірну спадкоємність, адже цього року виповнюється 60 літ від завоювання київським колективом найпершого чемпіонства, а буквально за кілька днів ми відзначатимемо ювілей блискучої звитяги ваших попередників із команди Лобановського в європейському Кубку кубків", - додав Кличко.

Він також побажав клубу не зупинятися у своєму спортивному злеті, прагнути до нових турнірних висот, у тому числі на міжнародній арені.

"Бажаю завершити сезон іще одним успіхом - покласти золоті медалі в Кубок України. Київ пишається вами, чемпіони наших сердець", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, вчора київське "Динамо" завоювало золоті медалі чемпіонату України у сезоні 2020-2021. Гравці Мірчі Луческу оформили чемпіонство за три тури до фінішу.

Це стало можливим після того, як у 23-му турі УПЛ "Динамо" в Києві розгромило "Інгулець" з рахунком 5:0. Кияни стали недосяжні для свого найближчого переслідувача "Шахтаря" і повернули чемпіонство в столицю.

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