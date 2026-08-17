Кличко пояснив, навіщо на Теремках будують нову теплотрасу: що буде без неї

Необхідність будівництва

За його словами, прокладання теплотраси для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2 - це частина виконання комплексного Плану стійкості столиці, яка має забезпечити резервне теплопостачання понад 200 будівель Голосіївського району у разі пошкодження ТЕЦ-5. Саме тому місто створює резервну схему, яка дасть змогу оперативно переключити споживачів на альтернативне джерело тепла.

"Це напрям загальнодержавного значення, адже йдеться про забезпечення теплом 200 тисяч мешканців Голосіївського району", - розповів він.

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Технічні проблеми

Кличко наголосив, що проєкт було змінено через те, що, як виявилося, технічно прокласти теплотрасу, як планували раніше, неможливо, бо там, зокрема, вже проходить каналізація, водопровід та електрокабелі.

"Фахівці вивчали різні варіанти прокладання мережі, проводили дослідження та експертні консультації. Зокрема, досліджували можливість прокладання вулицею Теремківською", - продовжив він.

Як зазначив мер, під час опрацювання цього рішення виявилося, що технічно прокласти ці мережі під вулицею Теремківською неможливо, оскільки там уже проходять мережі каналізації, водопроводу та електрокабелі.

"Також технологічні вимоги, зокрема щодо ізоляції, не дозволяють розмістити там 2 магістралі майже метрового діаметра", - наголосив він.

Участь громадськості

Віталій Кличко розповів, що мерія знаходиться на постійному зв’язку з громадськістю щодо цього питання, і робить все, щоб мінімізувати негативні наслідки будівництва.

"Громадськість запропонувала своїх фахівців. Їм була надана вся необхідна документація. Ми робимо все, аби мінімізувати негативні наслідки. Спілкуємось, є постійний зворотній зв’язок і, я впевнений, ми зробимо все оптимально, аби задовольнити місцевих мешканців", - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що головний пріоритет - це не залишити людей без тепла у разі екстремальної ситуації.

Озеленення після будівництва

Кличко зазначив, що проєктом передбачене і озеленення після завершення будівництва.

"Також опрацьовують можливість використання для озеленення крупномірних дерев із комунальних розсадників, щоб територія якнайшвидше знову набула комфортного вигляду", - розповів він.

Кличко додав, що місто відкрите до пропозицій щодо видів озеленення, висадження нових дерев, зокрема крупномірних.

"Створення гарних зелених зон та інших рішень, які зроблять територію привабливою та функціональною для громади", - зазначив він.

Разом із тим, мер Києва заявив, що навколо цього проєкту розповсюджується багато неправдивої інформації та спекуляцій.

"Багато зараз спекуляцій і відверто неправдивої інформації на цю тему. Людей вводять в оману. Ще й на темі наступної зими! Це дуже цинічно, як на мене", - заявив Віталій Кличко.