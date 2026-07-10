Готовність укриттів перевірять у всіх районах Києва: доручення Кличко

Мер Києва Віталій Кличко доручив Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА перевірити використання райдержадміністраціями коштів на зведення, ремонт та облаштування укриттів за 2022-2025 роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника столиці.

Облаштування укриттів у Києві

Мер Києва розповів, що на ремонт укриттів цього року передбачили 1,1 млрд грн, а також анонсував перевірки захисних споруд.

"Доручив Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснити аудит використання райдержадміністраціями коштів на зведення, ремонт та облаштування укриттів за 2022-2025 роки. Муніципальні служби, спільно з ДСНС, продовжать перевірки обʼєктів цивільного захисту", - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що з 2022 року Київ спрямовував райдержадміністраціям для будівництва нових та ремонту існуючих укриттів близько 7 млрд грн.

"Місто спрямовує значні кошти райдержадміністраціям для будівництва й капітального ремонту укриттів. Від початку повномасштабної війни ремонти та облаштування здійснили в майже 3 000 укриттів. За 2022-2025 роки на ці роботи міська влада виділила близько 7 млрд грн", - повідомив Кличко.

Мер пояснив, що визначення адрес та виконання робіт забезпечують районні підрозділи, оскільки саме вони є розпорядниками виділених містом коштів. Пріоритетними є локації, де укриттів бракує: мікрорайони, де немає станцій метро, віддалені спальні райони.

Що виявили попередні перевірки

Віталій Кличко повідомив, що в цьому році вже проводились перевірки та винні були притягнуті до відповідальності за неналежний стан укриттів.

Сьогодні в Києві функціонує понад 4 300 укриттів. Контакт-центр 1551 здійснює моніторинг стану укриттів та доступу в них. Департамент муніципальної безпеки, разом із районами та ДСНС забезпечує контроль за проведенням перевірок. Від початку року перевірили 630 укриттів, зазначив очільник міста.

"Виявили 85, де є проблеми. Із початку 2026 року притягнений до адміністративної відповідальності 171 балансоутримувач об’єктів фонду ЗСЦЗ. Переважно, за порушення вимог, що призвели до неготовності об’єкту, та за невиконання законних вимог посадових осіб", - зауважив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що характерними недоліками майже для всіх укриттів залишаються: відсутність або недостатня кількість місць для сидіння, відсутність електропостачання, а також неналежний санітарний стан.