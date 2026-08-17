Кличко объяснил, зачем на Теремках строят новую теплотрассу: что будет без нее

Прокладка теплотрассы на Теремках является частью выполнения комплексного Плана устойчивости Киева. Она должна обеспечить резервное теплоснабжение более 200 тысяч жителей в случае повреждения ТЭЦ-5.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала "Киев".
По его словам, прокладка теплотрассы для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2 - часть выполнения комплексного Плана устойчивости столицы, которая должна обеспечить резервное теплоснабжение более 200 зданий Голосеевского района в случае повреждения ТЭЦ-5. Именно поэтому город создает резервную схему, позволяющую оперативно переключить потребителей на альтернативный источник тепла.
"Это направление общегосударственного значения, ведь речь идет об обеспечении теплом 200 тысяч жителей Голосеевского района", - рассказал он.
Кличко отметил, что проект был изменен из-за того, что, как оказалось, технически проложить теплотрассу, как планировали ранее, невозможно, потому что там, в частности, уже проходит канализация, водопровод и электрокабели.
"Специалисты изучали различные варианты прокладки сети, проводили исследования и экспертные консультации. В частности, исследовали возможность прокладки по улице Теремковской", - продолжил он.
Как отметил мэр, при проработке этого решения оказалось, что технически проложить эти сети под Теремковской улицей невозможно, поскольку там уже проходят сети канализации, водопровода и электрокабели.
"Также технологические требования, в частности, по изоляции, не позволяют разместить там 2 магистрали почти метрового диаметра", - подчеркнул он.
Виталий Кличко рассказал, что мэрия находится на постоянной связи с общественностью по этому вопросу и делает все, чтобы минимизировать негативные последствия строительства.
"Общественность предложила своих специалистов. Им была предоставлена вся необходимая документация. Мы делаем все, чтобы минимизировать негативные последствия. Общаемся, есть постоянная обратная связь и, я уверен, мы сделаем все оптимально, чтобы удовлетворить местных жителей", - отметил Кличко.
Он подчеркнул, что главный приоритет – это не оставить людей без тепла в случае экстремальной ситуации.
Кличко отметил, что проектом предусмотрено и озеленение после завершения строительства.
"Также прорабатывают возможность использования для озеленения крупномерных деревьев из коммунальных питомников, чтобы территория как можно быстрее вновь приобрела комфортный вид", - рассказал он.
Кличко добавил, что город открыт к предложениям по видам озеленения, высадке новых деревьев, в том числе крупномерным.
"Создание красивых зеленых зон и других решений, которые сделают территорию привлекательной и функциональной для общества", - отметил он.
Вместе с тем мэр Киева заявил, что вокруг этого проекта распространяется много ложной информации и спекуляций.
"Много сейчас спекуляций и откровенно ложной информации на эту тему. Людей вводят в заблуждение. Еще и на тему следующей зимы! Это очень цинично, как по мне", - заявил Виталий Кличко.
Как сообщалось ранее, на Теремках в Киеве из-за строительства резервной тепломагистрали удаляют часть деревьев, что возмутило жителей района. В КГГА объяснили необходимость работ и заверили, что после прокладки сетей территорию восстановят.