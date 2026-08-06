Киян заспокоїли через дерева на Теремках: після прокладання теплотраси територію відновлять

На Теремках у Києві через будівництво резервної тепломагістралі видаляють частину дерев, що обурює мешканців району. У КМДА пояснили необхідність робіт і запевнили, що після прокладання мереж територію відновлять.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Київської міської держадміністрації.

Чому вирубка дерев є вимушеним кроком

У мерії зазначають, що знесення зелених насаджень - це необхідна міра задля реалізації критично важливого інфраструктурного проєкту для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2.

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Будівництво нової мережі має підвищити енергетичну стійкість столиці в умовах постійної загрози російських обстрілів.

“У разі обстрілу та пошкодження обладнання ТЕЦ-5 без теплопостачання можуть лишитися понад 280 будівель Голосіївського району. Тому місто створює резервну схему, яка дасть змогу оперативно переключити споживачів на альтернативне джерело тепла”, - йдеться у повідомленні.

В мерії наголошують, що сьогодні головне, щоб наступної зими десятки тисяч людей не лишилися без тепла.

Як відновлюватимуть зелену зону

У КМДА також наголосили: проєкт передбачає, що після прокладання теплотраси замість видалених дерев висадять нові.

Після прокладання тепломережі територію рекультивують, відновлять благоустрій та висадять нові дерева, кущі й інші зелені насадження там, де це відповідає будівельним нормам.

Також фахівці опрацьовують можливість використання крупномірних дерев із комунальних розсадників, щоб територія “якнайшвидше знову набула комфортного та сформованого вигляду".

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату спільно з комунальними підприємствами вже розпочинають напрацьовувати комплексне рішення щодо відновлення цієї ділянки.

До обговорення залучатимуть мешканців району, громадськість та експертів, щоб спільно визначити, яким має бути оновлений простір.

Крім того, кажуть у мерії, місто відкрите до пропозицій щодо висадження нових дерев, зокрема крупномірних, створення рекреаційних зон, облаштування екостежок і багаторічних клумб, впровадження екологічних і природоорієнтованих рішень, встановлення сучасних елементів благоустрою.

"Просимо не спекулювати на цій темі та не поширювати маніпулятивну або неперевірену інформацію. Йдеться не про безпідставне знищення зелених насаджень, а про реалізацію критично важливого для безпеки міста проєкту з обов’язковим подальшим відновленням території”, - закликають в КМДА.