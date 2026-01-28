На Троєщині - найбільше. Скільки будинків в Києві залишаються без тепла

Епіцентр проблеми - Деснянський район

За словами Віталія Кличка, переважна більшість будинків, де відсутнє теплопостачання, перебувають на Троєщині. Також перебої з опаленням зафіксовані ще у кількох районах міста.

Причиною масштабного відключення стали пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, завдані російськими атаками. Це змусило енергетиків та комунальні служби перейти на особливий режим роботи.

Понад 1 000 фахівців рятують столицю

Як зазначив мер Києва, над відновленням пошкодженої критичної інфраструктури та поверненням тепла в оселі киян наразі працюють понад 1000 комунальників.

Через масштабність руйнувань до столичних служб приєдналися ремонтні бригади з багатьох регіонів України.

Зокрема, допомогу Києву надають фахівці з таких міст: Львів, Полтава, Вінниця, Житомир, Рівне, Кропивницький, Чернігів, Миколаїв, Одеса та громади Київської області. До відновлювальних робіт також залучені спеціалізовані бригади "Укрзалізниці".

Міська влада висловила глибоку вдячність.

"Київ вдячний усім, хто підтримує та допомагає столиці в кризовій ситуації", - підсумував Віталій Кличко.

Енергетична криза у столиці

Ситуація з енергопостачанням у Києві залишається критичною після серії масованих атак, зокрема починаючи з обстрілу 9 січня 2026 року.

Внаслідок комбінованих ударів було серйозно пошкоджено об'єкти генерації електроенергії, тепла та води, через що без опалення залишилися майже 12 тисяч об'єктів.

Попри цілодобові ремонтні роботи, кожна наступна атака - 13, 20 та 24 січня, лише погіршувала стан системи. У столиці тривалий час зберігаються аварійні відключення світла, удари спричинили й додаткові проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом.

Міненерго називає ситуацію непрогнозованою, хоча до відновлення пошкоджених мереж залучено безпрецедентну кількість техніки та фахівців, яким обіцяно підвищену заробітну плату.