На Троещине - больше всего. Сколько домов в Киеве остаются без тепла

Эпицентр проблемы - Деснянский район

По словам Виталия Кличко, подавляющее большинство домов, где отсутствует теплоснабжение, находятся на Троещине. Также перебои с отоплением зафиксированы еще в нескольких районах города.

Причиной масштабного отключения стали повреждения объектов критической инфраструктуры, нанесенные российскими атаками. Это заставило энергетиков и коммунальные службы перейти на особый режим работы.

Более 1 000 специалистов спасают столицу

Как отметил мэр Киева, над восстановлением поврежденной критической инфраструктуры и возвращением тепла в дома киевлян сейчас работают более 1000 коммунальщиков.

Из-за масштабности разрушений к столичным службам присоединились ремонтные бригады из многих регионов Украины.

В частности, помощь Киеву оказывают специалисты из таких городов: Львов, Полтава, Винница, Житомир, Ровно, Кропивницкий, Чернигов, Николаев, Одесса и общины Киевской области. К восстановительным работам также привлечены специализированные бригады "Укрзализныци".

Городские власти выразили глубокую благодарность.

"Киев благодарен всем, кто поддерживает и помогает столице в кризисной ситуации", - подытожил Виталий Кличко.

Энергетический кризис в столице

Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается критической после серии массированных атак, в частности начиная с обстрела 9 января 2026 года.

В результате комбинированных ударов были серьезно повреждены объекты генерации электроэнергии, тепла и воды, из-за чего без отопления остались почти 12 тысяч объектов.

Несмотря на круглосуточные ремонтные работы, каждая следующая атака - 13, 20 и 24 января, только ухудшала состояние системы. В столице длительное время сохраняются аварийные отключения света, удары вызвали и дополнительные проблемы с мобильной связью и интернетом.

Минэнерго называет ситуацию непрогнозируемой, хотя к восстановлению поврежденных сетей привлечено беспрецедентное количество техники и специалистов, которым обещана повышенная заработная плата.