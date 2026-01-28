ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

На Троещине - больше всего. Сколько домов в Киеве остаются без тепла

Киев, Среда 28 января 2026 12:48
UA EN RU
На Троещине - больше всего. Сколько домов в Киеве остаются без тепла Фото: киевляне могут согреться в "пунктах несокрушимости", выпить горячего чая и зарядить телефоны (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Из-за повреждения инфраструктуры врагом 737 жилых домов в Киеве сейчас остались без тепла. Самая сложная ситуация наблюдается на Троещине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко в Telegram.

Эпицентр проблемы - Деснянский район

По словам Виталия Кличко, подавляющее большинство домов, где отсутствует теплоснабжение, находятся на Троещине. Также перебои с отоплением зафиксированы еще в нескольких районах города.

Причиной масштабного отключения стали повреждения объектов критической инфраструктуры, нанесенные российскими атаками. Это заставило энергетиков и коммунальные службы перейти на особый режим работы.

Более 1 000 специалистов спасают столицу

Как отметил мэр Киева, над восстановлением поврежденной критической инфраструктуры и возвращением тепла в дома киевлян сейчас работают более 1000 коммунальщиков.

Из-за масштабности разрушений к столичным службам присоединились ремонтные бригады из многих регионов Украины.

В частности, помощь Киеву оказывают специалисты из таких городов: Львов, Полтава, Винница, Житомир, Ровно, Кропивницкий, Чернигов, Николаев, Одесса и общины Киевской области. К восстановительным работам также привлечены специализированные бригады "Укрзализныци".

Городские власти выразили глубокую благодарность.

"Киев благодарен всем, кто поддерживает и помогает столице в кризисной ситуации", - подытожил Виталий Кличко.

Энергетический кризис в столице

Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается критической после серии массированных атак, в частности начиная с обстрела 9 января 2026 года.

В результате комбинированных ударов были серьезно повреждены объекты генерации электроэнергии, тепла и воды, из-за чего без отопления остались почти 12 тысяч объектов.

Несмотря на круглосуточные ремонтные работы, каждая следующая атака - 13, 20 и 24 января, только ухудшала состояние системы. В столице длительное время сохраняются аварийные отключения света, удары вызвали и дополнительные проблемы с мобильной связью и интернетом.

Минэнерго называет ситуацию непрогнозируемой, хотя к восстановлению поврежденных сетей привлечено беспрецедентное количество техники и специалистов, которым обещана повышенная заработная плата.

Напомним, в Украине после кратковременного потепления прогнозируют очередное снижение температуры. Новая волна похолодания может усилить нагрузку на уже поврежденную энергосистему, которая сейчас работает в условиях значительного дефицита.

Самая сложная ситуация зафиксирована в центральных, южных и восточных областях, где из-за значительных разрушений действуют экстренные и аварийные графики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко Война в Украине Отключения света
Новости
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин