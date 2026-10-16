Кличко попередив голів РДА Києва про відповідальність за відсутність укриттів

Райони мають збільшити кількість укриттів

Зокрема, Кличко нагадав головам районів Києва про персональну відповідальність за відсутність сховищ.

"Сьогодні на колегії КМДА доручив главам районів столиці визначити пріоритетність у використанні коштів на облаштування укриттів. І не займатися саботажем цього питання", - заявив мер Києва.

За його словами, наразі невідкладне завдання для голів районів, які є розпорядниками коштів, що виділяє місто, - збільшення кількості та належне облаштування сховищ.

"Глави районів повинні оперативно реагувати на всі звернення та усувати недоліки. Бо, хоч і призначені Президентом, несуть персональну відповідальність перед мешканцями", - заявив Віталій Кличко.

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Мер зазначив, що у Києві сьогодні є майже 4400 укриттів різних типів та форм власності. У 2022-2026 роках місто спрямувало на будівництво, ремонт і облаштування укриттів близько 7 млрд грн. Проте райадміністрації освоїли не всі кошти.

Мобільні укриття з'являться на зупинках

"Окремо обговорили питання встановлення мобільних укриттів. Минулого року райони, отримавши на це кошти, укриттів не встановили і кошти повернулися в міський бюджет. А на цей рік із запитом грошей на встановлення мобільних укриттів не зверталися!" - зазначив Кличко.

Відтак, місту довелося знаходити можливості вирішувати питання без участі районів.

Зокрема, першу партію - 14 мобільних укриттів - найближчим часом встановить "Київпастранс" на зупинках громадського транспорту, розповів очільник столиці.

"Крім цього, я звернувся до бізнесу допомогти місту. І перше укриття за кошти меценатів вчора встановили на Берестейському проспекті, поруч із зупинкою кількох маршрутів тролейбусів "Парк Івана Багряного", - повідомив Кличко.

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Він закликав глав районів не усуватися від питання встановлення мобільних укриттів.

"Ігнорування питання розцінюватиму як саботаж! І конкретні прізвища "діячів" оприлюднюватиму для киян, мешканців районів, де очільники не працюватимуть над встановленням укриттів", - наголосив мер Києва.