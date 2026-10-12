Київ втрачає енергетичні можливості через удари РФ, а кошти громад заблоковані, - експерт

За останні шість тижнів інтенсивність російських ударів по енергетичних об’єктах Києва збільшилася вчетверо. Водночас уряд продовжує блокувати кошти місцевих громад на рахунках Держказначейства, що ускладнює підготовку до опалювального сезону.

За його словами, останні 6 тижнів відбуваються дуже чіткі, сфокусовані і масивні удари по Київському енергетичному вузлу - вони були і влітку, але влітку вони були більш розмазані: там умовно влітку з 150 ударів на місяць по енергетичним об'єктах по країні на Київ приходилось 15, а зараз 60 і велика частина цих ударів була балістичними ракетами.

"І треба визнати, що їм вдалося добитися певного успіху. Не того, на який вони розраховували. Але в результаті ми втратили кілька важливих можливостей подавати електрику в Київ. Паралельно, вони намагалися і продовжують бити всередині Києва в певні вузлові точки, які важливі для розподілення електроенергії", - розповів експерт.

Водночас, за його словами, підготовка до зими і в столиці, і в інших містах України ускладнюється тим, що уряд заблокував кошти місцевих громад на рахунках Держказначейства.

"Зараз через нестачу фінансів заблоковані розрахунки, в тому числі за те обладнання, яке мало б зараз їхати і в Київ, і в інші міста для того, щоби завершити підготовку до опалювального сезону. І є досить велика кількість обладнання, яке на 70% оплачено, навіть його не можуть закрити, щоб встановити", - каже Харченко.

Він додав, що наразі "всі міські голови зараз бігають по стелі в Кабміні", намагаючись розблокувати хоча б якісь виплати, тому що це реально велика проблема.

"Об'єктивно людей не вистачає буквально на кожній ділянці", - зазначив директор Центру дослідження енергетики.